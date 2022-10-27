Kocaeli’de siparişi hızlı götürebilmek için güvenli olmayan yolları seçerek kazalara karışan motosikleti kuryeleri bilinçlendirmek amacıyla "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" projesi başlatıldı. Proje ile birlikte motosikletli kuryelere güvenli sürüş eğitimi verilerek, trafik kurallarına uymaları sağlanacak.

Kocaeli’de siparişi hızlı götürebilmek için güvenli olmayan yolları seçerek kazalara karışan motosikleti kuryeleri bilinçlendirmek amacıyla "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" projesi başlatıldı. Proje ile birlikte motosikletli kuryelere güvenli sürüş eğitimi verilerek, trafik kurallarına uymaları sağlanacak.

Pandemiyle birlikte gelişen online alışveriş, motosikletli kurye sayısını artırdı. Her gün hızlı teslimat için yola çıkan binlerce motosikleti kurye, şehir içi trafiğinde kazalara karışıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de kentte motosikletli kuryelerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının artış göstermesiyle birlikte yeni bir proje başlattı. Kocaeli Valiliği koordinesinde başlatılan "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" projesi, kuryelerin teslimata giderken kask takmalarını, korunaklı kıyafetler giymelerini ve güvenli sürüş tekniklerine bağlı kalarak motosiklet kullanmalarını amaçlıyor.

Bu çerçevede, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki pist alanında çok sayıda kuryeye güvenli sürüş eğitimi verildi. Aynı zamanda motosikletli kuryeler, kask takmaları ve korunaklı kıyafetler giymeleri konusunda uyarıldı.

Parkuru başarıyla tamamlanan 4 sürücüye ise kask hediye edildi.

"Motosikletli kuryelerin, hızlı teslimat için güvenli olmayan yolları seçtikleri tespit edildi"

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kentte ki 460 bin aracın 43 bin 100’nün tescilli motosiklet olduğu bilgisini vererek, "Motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalara baktığımızda, diğer taşıt sürücülerinin karıştığı kazalara göre ölüm ve yaralanma olaylarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kocaeli’de motosikletli sürücülerin karıştığı ölümlü kaza oranının yüzde 16,67, yaralamalı kazalarda ise bu oran yüzde 39,20 civarında. Bu kazalar analiz edildiğinde, kazalara sebebiyet veren motosikletli kuryelerin olduğu, bu kişilerinde hızlı teslimat yapmak için çalıştıkları, hızlı teslimat için güvenli olmayan yolları seçtikleri, hızlı ve aceleci davrandıkları tespit edildi. Bu analiz neticesinde de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak 2020 yılında sürücülerin kask kullanmalarına dikkat çekmek için başlattığımız "Kaskınız Kaskımızdır" projesinin devamı niteliğinde, "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Temel maksadımız, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş tekniklerini öğretmek, onlara pratik ve teorik olarak bilgiler vermek ve kazaları azaltmak. Telafisi mümkün olmayan, milletimize ve devletimize maddi ve manevi kayıplar yaşatan bu kazaların önüne geçme noktasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, eğitim çalışmalarıyla birlikte denetimlerini de artırarak çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

"Kuryelerin can emniyetini sağlamak görevimiz"

Pandemi ile birlikte hayat biçiminin değiştiğini vurgulayan Vali Seddar Yavuz ise "Hızlı kentleşme, sanayileşme ve bunun beraberinde de çok büyük kalabalıklar ve nüfusu artan şehirler gündemde. Bir yerden bir yere gitmenin bir hayli zorlaştığı, toplu taşımanın öneminin artığını bir dönem. Pandemi ile birlikte hayat biçimimiz değişti. Dijitalleşme, evden çalışma gibi yeni çalışma modelleri ortaya çıktı. Elbette motosikletli kuryeler hayatımıza giren gerçeklik. Bize hız kazandırıyor, konfor kazandırıyor. Motosikletli kurye kardeşlerimizin sağlığını, can emniyetini sağlamak da bizim görevimiz" diye konuştu.

"Kaza oranlarını azaltabiliriz"

Hız kadar güvenli teslimatında önemli olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Hızdan da can güvenliğinden de taviz veremeyiz. Bir denge var mıdır? Evet vardır. Eğiterek, ileri sürüş tekniklerini göstererek, kasklarımızı takarak, ona uygun kıyafetlerle kendimizi koruyarak kaza oranlarını azaltabiliriz. Bugün de bunu amaçlıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz güzel projeye imza attı. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hızlı olduğu kadar güvenli teslimat da bizim için önemlidir. İleri sürüş teknikleriyle arkadaşlarımız uzun vadede bu eğitimleri sürekli tekrarlayacak. Bu eğitimler bir defaya mahsus olmayacak. Kardeşlerimizin motosikleti daha iyi kullanabilir hale gelmelerini, trafik kurallarına daha iyi uymalarını sağlayacak eğitimleri tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Güvenli sürüş eğitimine katılan motosikletli kurye Emre Külcü, "Emniyet Müdürlüğü’nün sürüş etkinliğine katıldık. Güzel bir parkur vardı. Bu parkurda diğer arkadaşlarla birlikte yarıştık. Ödüllerimizi takdim aldık" dedi.