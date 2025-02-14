Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde gerçekleştirdikleri radar hız denetimlerinde 17 sürücüye yaklaşık 100 bin lira cezai işlem uyguladı.
Denetimlerde cezai işlem uygulanan sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, aşırı hız yapan sürücülere yönelik bu denetimlerin halkın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, denetimlerin farklı zamanlarda da devam edeceğini belirtti.
Kaynak: iha