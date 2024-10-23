Düzce Üniversitesi, İŞKUR ile arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan "İŞKUR Kampüste" hizmet noktasının açılışı gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi’ndeki hizmet noktasında gerçekleştirilen açılış törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı ile Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin İŞKUR hizmetlerinden kampüste faydalanabileceklerini ifade ederek sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İl Müdürü Ferhat Acar yaptığı konuşmada, İŞKUR hizmetlerini öğrencilerin ayağına getirme noktasında bu açılışın önemine dikkat çekerek bu uygulamanın, kamu-üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Rektör Nedim Sözbir ise İŞKUR ile iş birliğini çok önemsediklerini dile getirerek eğitimlerle öğrencilerin gerçek hayata daha hızlı alışma ve hızlı iş bulma imkanı elde edeceğini sözlerine ekledi. Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu üniversiteler arasında Düzce Üniversitesi’nin 13. sırada yer aldığını belirten Nedim Sözbir, İŞKUR Kampüste hizmet noktasının hayırlı olmasını temenni etti.

İŞKUR Kampüste, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde faaliyet gösteren iş ve meslek danışmanları aracılığıyla Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlara çeşitli hizmetler sunacak.

Öğrenciler, kurumun sunduğu tüm hizmetler hakkında danışmanlardan bilgi alabilecek. Mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasına daha emin adımlarla yürümek isteyenlerse bireysel kariyer danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, etkili iş görüşmeleri, özgeçmiş hazırlama teknikleri gibi eğitimlerle mezuniyet sonrası iş bulma fırsatını artırmaya yönelik destekler sunulacak.

Bu hizmetlerin yanı sıra hizmet noktasında iş arama, gelişim seminerleri ve İş Kulübü eğitimleri ücretsiz olarak başladı. Eğitimlerle ilgili duyurular, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.