DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs vakaları düşmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vatandaşların tedbirlere uyarak korona virüs vakalarının düşmesini sağladıklarını belirterek pandemi döneminin başından bu yana ise yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs vakaları düşmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vatandaşların tedbirlere uyarak korona virüs vakalarının düşmesini sağladıklarını belirterek pandemi döneminin başından bu yana ise yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yaz aylarının başından itibaren dalgalanma içine giren ve hızlı bir şekilde yükselen korna virüs vakalarında düşüş başladı. Vaka sayılarında 250’lere kadar çıkan Düzce’de oran ise düşmeye devam ediyor. Covid-19 vakaları bu hafta yüzde 50 düşüş ile 100 seviyenin altına indi.

Son durum ile ilgili bilgiler veren Dr. Yasin Yılmaz, “Düzce’de korona virüste son durumumuz vatandaşlarımızın destekleriyle, hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kapalı alanlarda ki dikkatleriyle birlikte geçtiğimiz haftalarda ki gibi düşüş yaşanmaktadır. Bu hafta yüzlü rakamların altına indik. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımız kendilerini koruyarak mücadelemizi taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bu mücadeledeki destekleri için çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Hatırlatma dozlarında yüzde 80’in üzerine çıktık”

Hatırlatma dozlarına Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yasin Yılmaz; “Hatırlatma dozlarına Düzceliler yoğun ilgi gösterdiler. Bu salgın ile mücadelede ki en önemli silahlarımızdan birisiydi. Maske, mesafe, hijyenin yanında en önemli silahımız aşımız. Aşıyla ilgili başarılı çalışmalarımız devam ediyor. Hatırlatma dozlarında yüzde 80’lerin üzerine çıktık. Hastaneye yatan 12 civarında hastamız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda. Bunun dışında virüsü kapan hastalarımızı ayaktan tedavi ediyoruz” diye konuştu.

“3,5 yılda 400 kişi hayatını kaybetti”

Pandeminin başından beri yani yaklaşık 3 buçuk yılda korona virüse bağlı ölüm rakamlarını da dile getiren Dr. Yasin Yılmaz; “3 yıllık bir zaman dilimde 397 vatandaşımız hayatını kaybetti ilimizde. Son dönemdeki korona virüs vakalarındaki ölüm oranlarımız ise çok düşük. Son dönemdeki dalgalanmada ise 2 yada 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu vatandaşlarımızda kronik hastalığı olan ve aşılarını tam yaptırmayan vatandaşlarımızdı” dedi.