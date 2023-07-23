Bursa’da hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde bulunan servis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 5 arkadaş yaralanırken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Araba Yatağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.T. idaresindeki 45 AHD 010 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi üzerinde süratle ilerlerken bir anda kontrolden çıktı. Frene sert basan sürücü yaklaşık 70 metre savrulup önündeki servis aracına çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki en yakın hastanelere sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan 5 arkadaşın tedavisi devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.