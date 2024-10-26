Rize’de şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, belediyeye ait sosyal tesislere daldı. Olay anında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi, Atatürk Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Rize Belediyesi sosyal tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 DA 700 plakalı aracı ile Atatürk Caddesi üzerinden Trabzon istikametinden Artvin istikametine giden sürücü, şiddetli yağmur nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce meydanın olduğu alana giren sürücü duramayarak Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri’nin camından içeri daldı. Sosyal tesislerin çerçevesini kıran araç bina içerisindeki kolana çarparak durabildi. Otomobilin kalabalık olan tesislerdeki çay satış reyonuna daldığı esnada reyonda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Tesisteki vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, işletme çalışanları da diğer müşterileri zarar görmemeleri için kırılan camlardan uzak tutmaya çalıştı.