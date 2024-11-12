Hizbullah’ın İsrail’in Nahariya kentinde düzenlediği roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail’e karşılık vermeyi sürdürüyor. Hizbullah’ın saldırıda roketlerden biri sahil kenti Nahariya’da bir binaya isabet etti. Magen David Adom, roketin isabet ettiği binada 40’lı yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Roketin binaya isabet ettiği an ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bazılarının ise yerleşim yerlerine ya da açık alanlara düştüğünü belirtti.