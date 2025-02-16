Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail’in geçtiğimiz sene 27 Kasım’da başlayan ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat’ta Lübnan topraklarından tamamen çekilmiş olması gerektiğini belirterek, söz konusu tarihten itibaren Lübnan topraklarında kalacak herhangi bir İsrail askeri varlığının "işgalci güç" olarak kabul edileceğini vurguladı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz sene 27 Kasım’da başlayan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine 2 gün kala açıklamalarda bulunarak, İsrail’i uyardı. Kasım, İsrail’in 18 Şubat’ta Lübnan topraklarından tamamen çekilmiş olması gerektiğini belirterek, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki hiçbir noktada askeri varlık bulundurmak için hiçbir mazereti olmadığını aktardı. Kasım, "İsrail, 18 Şubat’ta tamamen çekilmeli. Beş nokta veya başka detaylar gibi mazeretleri yok. Bu anlaşmanın gereği bu" ifadelerini kullanarak, 18 Şubat sonrasında Lübnan topraklarında kalacak herhangi bir İsrail askeri varlığının "işgalci güç" olarak kabul edileceğini vurguladı.

Lübnan hükümetine İran uçaklarına uygulanan başkent Beyrut’a iniş yasağının gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Kasım, yasağı "İsrail’in emrini uygulamak" olarak nitelendirerek, "Uçakların inişine izin verin, İsrail ne yapacak görelim" dedi.

Lübnan hükümeti, İsrail’in İran’ın sivil uçakları kullanarak Hizbullah’ı silahlandırmak için Beyrut’a nakit para aktardığı yönündeki iddialarının ardından 18 Şubat’a kadar İran uçaklarına Beyrut’a inişi yasaklamıştı. Öte yandan İsrail’in 18 Şubat’tan sonra Lübnan’ın güneyinde beş noktada askerlerini tutmayı talep ettiği, ABD’nin bu talebi onayladığı ancak Lübnan hükümetinin bunu reddettiği iddia edilmişti.