Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, kırsal Hamamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan hızarın yanından geçmekte olan Nagihan F. (45), dengesini kaybederek düştü. Hızarın üzerine düşen kadının sağ kolu kesilerek koptu. Büyük şok yaşayan kadın, kopan kolu alınıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından kadın, kopan kolu buz kalıbına konulup dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Bombacıyı evinde saklayan Ferhat Habeş’le ilgili çok çarpıcı ayrıntılar

Bombacıyı evinde saklayan Ferhat Habeş’le ilgili çok çarpıcı ayrıntılar

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.