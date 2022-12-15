Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konularında öğrencilere trafik eğitim semineri verilerek bilinçlendirilmeleri sağlandı.

Bitlis’in Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri tarafından okullarda eğitim seminerleri veriliyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.