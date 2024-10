Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi her mevsim herkesi kendine hayran bırakıyor.

Havadan dron ile görüntülenen bu yapılar, hem mimari estetikleri hem de yerel kültürü yansıtmaları açısından önemli birer miras olurken, her mevsim değişen doğal güzelliklerle birleşince, ziyaretçilerine de unutulmaz manzaralar sunuyor. Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evlerin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması kente eşsiz bir güzellik katıyor. Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü, taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yığma taşlardan yapılmış ve dar sokakları bulunan köy her gün farklı ziyaretçileri ağırlarken, köye gelenler yapılardan etkilendiklerini de dile getiriyor.

Tarihi açıdan da önemli bir merkez olan köydeki evlerin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişinin olduğu belirtiliyor.