Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için valiliğimize teslim edilmek üzere ilk aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere koordinasyon merkezine teslim edildi.

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