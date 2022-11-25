Bitlis’in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köy, sonbaharın renkleriyle oluşan manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köy, sonbaharın renkleriyle oluşan manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Doğal taşlardan yapılan evler yazın serin, kışın ise sıcak olurken sonbahar ayları ile birlikte muazzam bir görünüme bürünüyor. Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, sonbahar renkleriyle boyanmış ağaçlar ile eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

Zamana karşı direnen taş evlerin sonbahar güzelliği; özellikle gezginlerin, doğa fotoğrafçılarının, belgeselcilerin ve gazetecilerin ilgisini çekiyor. Tarihi güzelliği ve görünümüyle eşsiz manzara sunan tarihi taş evler havadan da görüntülendi.

Diyarbakır’dan taş evleri gezip fotoğraflamak için geldiğini dile getiren Atilla Görür, “Hizan’ın Uzuntaş köyündeyiz. Diyarbakır’dan birkaç arkadaşım ile birlikte fotoğraf çekmeye ve gezmeye geldik. Bu köyü daha önce de duymuştum. Geçen yıl gelecektik nasip olmadı. Bu yıl geldik, çok güzel bir köy. Tarihi yapısı ve doğal güzelliği ile özellikle sonbaharın renkleriyle birlikte çok güzel kareler aldık. Çok mutluyuz ve iyi ki gelmişiz. Çekimlerimize daha da devam edeceğiz” diye konuştu.