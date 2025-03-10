Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hizan ilçesinin merkez Yeşilova Mahallesi’ndeki yüksek katlı bir binanın çatı katında çıktı. Haber verilmesi üzerine Hizan Belediyesi itfaiyesi yangına anında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale etmek amacıyla donanımlı personel ve teknik ekipman ile güçlendirilen Hizan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz yangın ve doğal afetlerin yanı sıra tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. Tüm bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletir, itfaiye teşkilatına kolaylıklar diliyorum" dedi.