Düzenlenen törene Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, Hakim Emrullah Erörs, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.

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