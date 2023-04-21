Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlaşma programına katıldı.

Hizan Öğretmenevi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan vatandaşlar ile bayramlaşan Kaymakam Özçelik; insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine değindi. Bu güne kadar el birliği ile yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Özçelik, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Bayramlaşma programı sonrası Kaymakam Özçelik, daha sonra İlçe Devlet Hastanesindeki personel ve hastalarla bayramlaşıp, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerle bayramlaştı. Son olarak Gayda Şehitliğini ziyaret eden Kaymakam Özçelik, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.