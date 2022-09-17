Bitlis’in Hizan ilçesinde 51 yıl önce 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavganın ardından Ercik aileleri arasında yaşanan husumet, Kaymakam Nurhalil Özçelik’in katılımı ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde 51 yıl önce 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavganın ardından Ercik aileleri arasında yaşanan husumet, Kaymakam Nurhalil Özçelik’in katılımı ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandı.

Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde yaklaşık 51 yıl önce 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavganın ardından Ercik aileleri arasında yaşanan husumet, Kaymakam Nurhalil Özçelik’in katılımı ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandı. Husumetli aileler Çökekyazı köyünde öğle yemeğinde bir araya getirildi. Burada aile bireyleri birbirleriyle tokalaşarak barıştılar.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Özçelik, “Olayda hayatını kaybeden Ercik ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşanan bu üzücü olayın sürmemesi için kanaat önderlerinin desteğiyle, devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir şeklide barışla ve huzurla sonuçlandırıyoruz. Ülkemizin tamamında olduğu gibi bu coğrafyada da bizlere düşen temel görev birliğimizi ve dirliğimizi daim kılmaktır. İnşallah bu tür üzücü olaylar bir daha yaşanmaz, bu tür barışların kalıcı olmasını diliyorum” dedi.

Düzenlenen barış programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.