Bitlis’in Hizan ilçesinde 500 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı.

Hizan’da 500 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser, Furkan Seyman, Mehmet Emre Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şirket ortaklarından Emin Aslan yaptığı konuşmada, işsizlikten dolayı göç etikleri ilçeye iş imkanı sağlayarak gelmekten gurur duyduğunu belirtti.

Bitlis’in genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Vali Çağatay ise, “Ben her yerde söylüyorum bizim en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. 2018’in sonunda geldiğimde tekstil işçisi sayısı bin 400’dü, an itibarıyla 8 bin 500. Sadece Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde an itibarıyla çalışan sayısı yaklaşık 3 bin 500. Nasipse seneye Bitlis OSB içinde çalışan kişi sayısı 7 bin olacak. Devam eden diğer yatırımlarla beraber toplamda seneye bu zamanlarda biz Bitlis genelinde 15 bin kişiyi fabrikalarda istihdam etmiş olacağız” dedi.

Şirket ortaklarından İbrahim Aslan ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da açılışta birer konuşma yaptı. Açılış kurdelesini kesen Vali Çağatay, beraberindeki heyetle birlikte fabrikayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Aslan Global Tekstil Fabrikası’nda çalışan sayısının ilk etapta 500 kişiye, daha sonra ise toplamda 700 kişiye çıkarılması planlanıyor.