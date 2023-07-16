BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının 7. yıl dönümü nedeniyle ilçede program düzenlendi. Hizan Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kaymakam Nurhalil Özçelik’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Savcısı İsmail Özcan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir de katıldı.