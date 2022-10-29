BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, özel harekat güvenlik noktasındaki polisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, özel harekat güvenlik noktasındaki polisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, özel harekat güvenlik noktasındaki polisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri tarafından karşılanan Kaymakam Özçelik, hizmet binası ve kampüs alanını gezerek yetkililerden güvenlik tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polislerle bir süre sohbet eden Kaymakam Özçelik, emniyet güçlerinin, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, “Terörle mücadelede çok önemli başarılar sağlayan kahraman vatan evlatlarımıza ve tüm kahraman güvenlik güçlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Özçelik’e İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.