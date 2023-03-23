Eskişehir’deki bir ara sokakta sürücülerin çok fazla sürat yapması ve sıkça kedilere çarpması sebebiyle bölge esnafı ışık direğine “Dikkat Kedi Çıkabilir” yazısı yapıştırarak önlem aldı.

Hız yapan dikkatsiz sürücüler, sokak hayvanları için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak’taki bir esnaf, sürekli yaşanan hayvan kazaları sebebiyle bir ışık direğine “Dikkat Kedi Çıkabilir” yazısı yapıştırarak tedbir almak istedi. Sokağın girişinden itibaren dikkat çeken yazı görenleri şaşırtırken, esnafın duyarlılığı takdirleri topladı. Dikkatsiz sürücülerin zaman zaman vatandaşlara da çarptığını söyleyen esnaf, süratli araçların hızını kesmesi ve can güvenliğinin sağlanması için sokağa bir kasis yapılması gerektiğini düşünüyor.

“Buradan geçen sürücüler biraz olsun dikkat etsinler istedim”

Santral Sokak’ta erkek kuaförlüğü yapan Özal Karaboğa, dükkânlarının önünde sıkça kedi kazalarına denk geldiklerini belirtti. Özellikle akşam saatlerinde sürücülerin daha dikkatsiz davrandığını dile getiren Karaboğa, “Bu sokakta çok fazla kedi var. Maalesef bazı talihsiz kazalara şahitlik ettik. Duyarsız sürücüler hayvanlara çarpıyorlar ve arkalarına bile bakmadan gidiyorlar. Ayrıca sadece kedilere değil, insanlara da çarpıyorlar. Bu yol çok tehlikeli bir yol, bir sürü kaza oluyor. Sürücüler çok dikkatsizler, buralar küçük ara sokaklar olmasına rağmen aşırı hız yapıyorlar. En son bir kediye araç çarpmıştı, o beni çok etkiledi ve ondan sonra hayvanların ölmemesi için ufak bir önlem almak amacıyla bu yazıyı yapıştırdım. Buradan geçen sürücüler biraz olsun dikkat etsinler istedim. Üstelik gözükmesi için iki tane yapıştırdım, zaten sokağa girildiği andan itibaren görülüyor. Araçlar yoldan geçerken biraz hızlarını azaltsaydı bu kazalar olmazdı. Hem yayalar için hem de hayvanlar için buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz” dedi.