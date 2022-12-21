Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah’ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü “Stres atmaca” yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah’ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü “Stres atmaca” yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum - Turgutreis karayolunda meydana geldi. Motosiklet tutkunu arkadaşları ile birlikte Bodrum istikametine seyreden 25 yaşındaki Abdullah Bayar, Gürece Kavşağı’na yaklaştığı sırada motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşen genç, bariyerlere çarparak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanan Bayar, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan gence müdahale edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Abdullah Bayar’dan geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Bayar’ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü “Stres atmaca” yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Motosiklet tutkunu gencin ayrıca tek teker üzerinde saatte 150 kilometre hızı geçtiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.