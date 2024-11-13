Afyonkarahisar’da polis tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen hız tespiti uygulamasında EDS ve PTS sistemlerinde hız sınırlarına uymayan 447 bin 208 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada uygulamanın amacının ‘trafik güvenliğini sağlamak ve yaşanan kazaları en aza indirmek’ olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Araç sürücülerinin hız yapmalarını önlemek amacıyla radar araçlarıyla yapılan denetimlerde 2024 yılı içerisinde 29 bin 940 araca, son bir ayda ise 5 bin 561 araca cezai işlem uygulandı. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) yapılan hız denetimlerinde ise 2024 yılı içerisinde 447 bin 208 araca cezai işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.