Aksaray’da kadın sürücünün kullandığı hız motosikletinin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi TOKİ Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden H.Ç. (18) idaresindeki 68 ADN 364 plakalı hız motosikleti, kavşaktan çıkan Y.B. (65) yönetimindeki 68 S 0470 plakalı servis minibüsüne çarptı. Motosikletin savrularak hurdaya döndüğü kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis minibüsü şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.