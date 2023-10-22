Düzce’de trafik polislerinin hızlı sürücülere yönelik yaptığı denetimde 286 bin 203 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, D-655 Karayolu üzerinde çevirmeli radar uygulaması yaptı. Hız limitlerini aşan sürücüler tespit edilerek, uygulama noktasında cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde 146 sürücüye hız limitlerine uymamak ve aşırı süratli araç kullanmaktan 286 bin 203 TL cezai işlem uygulandı.