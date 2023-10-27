Bilecik’te trafik ekipleri tarafından 15 bin 940 araç ve sürücüsü denetlenerek 7 milyon 25 bin 244 TL cezai işlem uygulandı.

Bilecik ve ilçelerinde meydana gelen trafik kuralları ihlalleri ve buna bağlı kazaların engellenmesi amacıyla yoğun trafik denetimleri başlatıldı. Bilecik’in belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ile hava denetimi yapılarak, kural ihlali yapan araçlara trafik cezası uygulandı. Motosiklet denetimlerine ağırlık verilerek tescilsiz, plakasız, abartı egzoz, sigortasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak trafiğe çıkan motosiklet sürücüleri denetlendi. İl merkezine belirlenen saatlerin dışında girerek trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan kamyon ve çekici gibi araçlar ile park, kırmızı ışık ve hız ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler arttırıldı.

Yapılan açıklamada, "Denetimler sonucu; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü trafik görevlilerince 15 bin 940 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, 5 bin 48 adet hız ihlali, 7 adet aykırı ışık donanım, 22 adet geçmenin yasaklandığı yerde sürücünün önündeki aracı geçmesi, 69 adet emniyet kemeri kullanmama, 43 adet kask takmamak, 209 adet muayenesiz araç kullanma, 38 adet takograf kullanmamak, 341 adet hatalı park, 598 adet kırmızı ışık ihlali, 101 adet il merkezine girmesi yasak olan saatlerde giren kamyon ve çekicilere trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, ayrıca diğer maddelerden olmak üzere toplam 6 bin 931 araç sahibi ve sürücüsüne 7 milyon 25 bin 244 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve 324 araç trafikten men edildi" diye belirtildi.