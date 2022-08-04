Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerde uygulamalı mühendislik eğitimi stajını tamamladılar.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerde uygulamalı mühendislik eğitimi stajını tamamladılar.

Hitit Üniversitesinde, mühendislik alanlarında lisans eğitimi alan öğrencilere, mezuniyet sonrasında iş bulmaları açısından bir adım öne çıkaracak önemli bir eğitim modeli olan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajı” uygulanıyor.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 5 öğrencinin, “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajı” (UMES) çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerde stajlarını tamamladıklarını belirtti.

Öğrencilerin, tercih ettikleri işletmelerde uygulamalı eğitim stajlarının, sorumlu öğretim elamanları ve işletme eğitim sorumlusu tarafından planlandığını ve yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Çalışkan, şunları kaydetti, “Öğretim elamanları, danışmanı oldukları öğrencilerin eğitim gördüğü işletmeleri ziyaret ederek, işletme eğitim sorumlusu ile beraber, bu çalışmaları yürüttüler. Bu eğitim modeli, aslında tıp fakültelerindeki uygulamalı eğitimin mühendislik fakültelerindeki karşılığıdır. Bu eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz, fakültede teorik olarak edindikleri mesleki bilgi ve birikimini, sahada uygulama fırsatı bulmaktadır. Dört ay sahada çalışma deneyimine kavuşmuş olan bu öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin aynı bölümünden mezun olanlarına göre iş bulmaları açısından daha avantajlı durumdalar”

Türk sanayisinin, teorik bilgisinin yanı sıra uygulama yönü güçlü mühendislere ihtiyacı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çalışkan, “Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip mühendis yetiştirmeye çalışıyoruz. Uygulama yönü güçlü mezunlarımızın ülkemize, sanayi alanında önemli katkılar sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çalışkan, uygulamalı mühendislik eğitim stajının bu yıl da gerçekleşmesi için imkan sağlayan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin yetkililerine ve destek veren Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.

Stajını tamamlayan ğrenciler uygulama eğitimden memnun

Uygulamalı mühendislik eğitim stajını tamamlayan Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Enes Köknel “UMES programı boyunca üretim, kalite kontrol ve yalın üretim departmanlarında görev aldım. Bu süreçte mühendislik adı altında birçok tecrübe ve deneyime sahip oldum. UMES programı süresince geçen zamanda, geleceğim adına vereceğim kararlara yön verdi. Bu ışık sayesinde artık ileride nasıl yol izleyebileceğim hakkında kararlar alabiliyorum” ifadesini kullandı.

Zubaidah AL-Sammarraie adlı öğrenci ise, “Uygulamalı eğitim stajım boyunca kendimi oldukça geliştirdim. Hemen hemen her departmanda yer almaya gayret ettim. Üretim planlama, kalite kontrol, çizim alanlarında edindiğim bilgilerin benim için büyük bir şans olduğunu inanıyorum. Teorik bilgiler ile beraber bunu saha çalışması ile birleştirmek oldukça iyi bir deneyim oldu” şeklinde konuştu.

Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Alperen Arslan ise, "UMES yolculuğum boyunca işleri öğrenmem açısından bana her konuda yardımcı oldu. Bir fabrikanın nasıl işlediğini, neler yapılması gerektiğini fabrika ortamında bulunarak öğrenme fırsatım oldu. UMES boyunca çizim programlarında ve Kalite Kontrol bölümünde kendime birçok şey kattığımı düşünüyorum. Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Staj programını bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bizi gelecekte ki iş hayatımızda bir adım öne geçiren bir program olduğundan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Zeliha Örnek de “Uygulamalı eğitimim boyunca üretim ve tasarım departmanında bulundum. Üretim departmanında bulunduğum süreç içerisinde üretimin her aşamasını görmüş oldum. Tasarım departmanında ise tasarlanan makineleri nasıl revize ettikleri makinelerin parçalarına verilen tolerans değerlerini öğrendim. Bu eğitim bana iş hayatının nasıl olduğunu bir mühendisin nasıl olması gerektiğini gösterdi” dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Rana AL-Sammarraie ise “Okulumuzun sunduğu güzel fırsat sayesinde kariyerime oldukça sağlam adımlar attım. Bu süreç buyunca montaj, talaş imalat, kaynak alanında kendimi geliştirdim. İletişim becerim oldukça arttı” şeklinde konuştu.