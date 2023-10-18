Hitit Üniversitesinin İŞKUR’un “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı” çerçevesinde hayata geçirdiği “İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım” projesinin açılışı yapıldı.

“İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım” projesinin genel amacının, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda “Ne Eğitimde Ne İstihdamda” olan gençlerin istihdamındaki artışa katkıda bulunmak olduğunu açıklayan Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Demirci, “Bu amaca ulaşmak için NEET olarak ifade ettiğimiz 15-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda olan bireylerin öncelikle İŞKUR’a kayıt olmaları sağlanacak. İŞKUR’a kayıt yaptıran 60 NEET’e Finansal Muhasebe ve Genel Beceri eğitimi verilecektir. Bu kapsamında her kursiyere kurs süresi boyunca 13 farklı ders üzerinden 63 günde toplam 378 saat eğitim verilecektir. Ders müfredatlarının tespit edilmesinde çeşitli sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeler de yapılmıştır. Böylece ilgili eğitimleri alan 60 genç bireyin işgücü piyasasının önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli muhasebe ara elemanı ihtiyacını karşılamaya katkı verecek donanıma sahip olmalarına imkan sağlanacaktır. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin aktif iş arama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak için İŞKUR ile iş birliği yapılacaktır. Aktif iş arama sürecinin sonunda kursiyerlerin önemli bir kısmının istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm kursiyerlerimize eğitimlerde ve aktif iş arama faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje bütçesinden destek ödemeleri yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyenler duyuru ve başvurular için www.neet.hitit.edu.tr adresini ziyaret edebilir” dedi.

Proje süresi boyunca projenin hedef kitlesinde yer alan işverenler, işveren temsilcileri, mesleki eğitim kurumları, ilgili devlet kurumları ve STK’lar ile birlikte genç istihdamının artırılmasına yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini dile getiren Demirci, ayrıca proje kapsamında mesleki eğitim ve genç istihdamına yönelik olarak iyi yönetim uygulamalarını yerinde görmek amacıyla yurt dışına ilgili sektör temsilcilerinin ve proje ekibinin katılımıyla teknik bir ziyaret yapılacağını sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, üniversite olarak ulusal ve uluslararası projeler üretmekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversite olarak her zaman benzer projeler yapmaya ve üretilecek tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, projenin şehrin gelişen ve gün geçtikçe daha da güçlenen sanayisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Ulusal ve uluslararası projelerin önemini vurgulayan Aşgın, belediye olarak bu tarz projelere daima destek vereceklerinin ifade ederek, projenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Aşgın, projenin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) Ceyhan Baran, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve gençler katıldı.