Hitit Üniversitesi tarafından görme engelli öğrenciler için “Braille” tam donanımlı çalışma istasyonu kuruldu.

Hitit Üniversitesi engelli öğrencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede öğrencilerin bilgiye daha rahat ve hızlı ulaşabilmeleri adına altyapısını güçlendiren Hitit Üniversitesi, Merkez Kütüphanede yer alan Braille çalışma istasyonuna ek olarak Meslek Yüksekokulları Kampüsüne de yeni bir istasyon kurdu.

Kurulan istasyon; görme engelli öğrencilerin hayatlarındaki okuma ve yazma engelini ortadan kaldırmaya yönelik yeni imkanları öğrencilerin hizmetine sunuyor. Kesintisiz okuma özelliği bulunan kabartma ekran, okunacak dokümanı hız ayarlama seçeneği ile herhangi bir tuşa basmadan otomatik geçişle kullanma imkanı tanıyor. 14, 40 ve 80 karakterli ekran seçeneği bulunan istasyonda; braille hücrelerin sertlikleri ve yükseklikleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmekte.

Braille tam donanımlı çalışma istasyonu, Meslek Yüksekokulları Kampüsü C blokta Hitit Üniversitesi görme engelli öğrencilerinin hizmetinde.