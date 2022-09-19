Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi görmeye başlayan 134 öğrenci için “beyaz önlük giyme ve yemin töreni” düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi görmeye başlayan 134 öğrenci için “beyaz önlük giyme ve yemin töreni” düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 2006 yılında açılan Tıp Fakültesi’nin ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başladığını, 2017 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesi’nde öğrenci alımına başlandığını hatırlattı. Prof. Dr. Mesut Sezikli, 6. sınıf olan intörn doktorların 2022-2023 akademik yılında mezun olacaklarını söyledi. Prof. Dr. Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Güney Kampüs içinde inşa edilecek olan Morfoloji binasında en kısa süre eğitime başlamayı hedeflediklerini belirtti. Tıp Fakültesi’nde 134 birinci sınıf öğrencinin 2022-2023 akademik yılında eğitime başladıklarını ifade eden Sezikli, “Şu an toplam 796 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 338’i Tıp Fakültesi Kampüsü’nde, diğerleri ise hastane tarafında eğitimlerine devam edecekler” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosuyla çevre illerdeki tıp fakültelerine göre en donanımlı fakültelerden birisi olduğunu ifade ederek, “Tıp Fakültemizin önümüzdeki yıllarda daha güzel çalışmalara imza attığını göreceğimizi umuyorum. Türkiye’de sadece üç merkezde yer alan Diyabetik Ayak Kliniğinin bir tanesi burada bulunuyor. Aynı şekilde Kardiyak Rehabilitasyon Merkezimiz var ki, o da sadece kapasitesi ile değil özellikleri ile bölgede çok önemli bir yere sahip. Organ nakli dışında her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği alt yapımız var. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda da Türkiye’de önde gelen çalışmaları bizler yapıyoruz. Sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da ciddi işbirlikleri içindeyiz. Tıp Fakültemizde sadece temel eğitim değil 19 ana bilim dalında tıpta uzmanlık yani TUS eğitimi verebilecek duruma geldik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversiteye katkılarından dolayı TSO Başkanı Çetin Başranhıncal’a teşekkür plaketi verdi. Program Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giymeleri ve yemin etmelerinin ardından sona erdi.