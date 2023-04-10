Çorum Hitit Üniversitesi, ihtisaslaştığı makine ve imalat teknolojileri alanında yapılabilecek işbirlikleri için ASELSAN yetkilileri ile toplantı yaptı.

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, savunma sanayi, sağlık ve gıda teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Hitit Üniversitesi ile ASELSAN arasında “ihtisaslaşma” alanında yapılabilecek işbirliği üzerine toplantı gerçekleştirildi. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HÜBTÜAM) ev sahipliği yaptığı toplantıya Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Aselsan yetkilileri ve akademisyenler katıldı.

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak savunma sanayi, sağlık ve gıda teknolojileri alanında yöneldiklerini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, “Hitit Üniversitesinin akademik altyapısı, bölgesel potansiyeli ve makine ve imalat teknolojileri alanındaki ihtisaslaşması, bizlerin sektörle çok daha fazla yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmemize vesile oldu. Bu konuda hem araştırma geliştirme hem de ürün geliştirme anlamında üniversite içinde ve sektörde iş birliği için çalışmalara devam ediyoruz. Bugün de ortak çok çalışma alanımız olan ASELSAN ile hayata geçirilebileceğimiz projeleri görüşmek için bir aradayız. İnanıyorum ki başta Çorum’a olmak üzere bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara imza atacağız” dedi.

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, ASELSAN olarak bu yıl yapay zeka ve siber güvenlik kavramlarını bir arada ele alacaklarını ifade ederek, “Çok hızlı bir dönüşüm var teknolojide. Sizler, bunları akademik camiada daha yakından takip ediyorsunuz. Yapay zeka, çok devrim niteliğinde. Sıra dışı bilimsel katkı anlamında ileriye dönük yapacağımız işlerde bize büyük fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda akıllı tarım teknolojileri de yaptığımız savunma sanayi ürünleri kadar önemli. ASELSAN olarak bu alanda da yoğun olarak çalışıyoruz. ASELSAN’ın askeri alanda birçok çözümü olduğu gibi, sivil alanda da ulaşım, güvenlik, sağlık, otomasyon gibi benzeri alanlarda da faaliyetleri var” diye konuştu.

Hitit Üniversitesinin üniversite-sanayi işbirliği anlamında lokomotifi olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTAM) ve Teknoloji Transfer Ofisi yapılabilecek ortak çalışmalar için hazır olduğu bildirildi.

Çalışmalara, bölgenin en büyük laboratuvarı olan HÜBTUAM’ın geniş laboratuvar imkanları, Teknoloji Transfer Ofisinin proje üretim gücü ile MİTAM’ın araştırma-geliştirmeye yönelik destekleri hız kazandıracak.