Hitit Üniversitesi öğrencileri Ünilig, Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan gümüş ve bronz madalya ile döndü.

Manisa’da düzenlenen ve 40 üniversiteden 400’den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada sırıkla atlamada Öznur Gedik Türkiye ikincisi, cirit atmada Nesrin Sak Türkiye üçüncüsü oldu. Erkekler 5000 ve 1500 metrede Mehmet Kalyoncu ile 400 metre engelli koşuda Mustafa Emin Köse ise Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrenciler ve teknik heyeti tebrik eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Öğrencilerimizin spor alanında elde ettikleri başarılar artarak devam ediyor. Bizleri gururlandıran öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.