Hitit Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, ÜNİLİG Hentbol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda gruptan çıkarak Süper Lige Yükselme Müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Hentbol Bölgesel Lig Müsabakaları’na katılan Hitit Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, bölgesel müsabakaları üçlü averaj sonunda ikinci olarak tamamladı. Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi takımları ile mücadele eden Hitit Üniversitesi, Atılım Üniversitesine 40-35 yenilirken Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesini 41-37, Necmettin Erbakan Üniversitesini 76-26 ve TED Üniversitesini ise 41-37 yendi.

Hitit Üniversitesi ekibi, gruptan çıkarak Süper Lige Yükselme Müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Sporcu ve takım yönetimini tebrik eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Spor organizasyonlarında üniversitemizi temsil ederek yeni bir başarı daha elde eden öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.