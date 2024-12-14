Hitit Üniversitesi, 95 ülkeden bin 477 üniversitenin yer aldığı GreenMetric sıralamasında, dünyanın en çevreci 279’uncu üniversitesi oldu.

GreenMetric tarafından hazırlanan çevreye duyarlı üniversiteler sıralaması açıklandı. Hitit Üniversitesi, “Çevreye Duyarlı Üniversiteler 2024” sıralamasında, dünyada yüzlerce üniversiteyi geride bıraktı. Hitit Üniversitesi, 95 ülkeden bin 477 üniversitenin sıralamaya dahil edildiği GreenMetric sıralamasında dünyanın en çevreci 279’uncu, Türkiye’nin ise 23’üncü yükseköğretim kurumu oldu. Geçen yıl Türkiye’den 98 üniversitenin bulunduğu sıralamada, bu yıl 118 üniversite yer aldı.

2000’den sonra kurulan üniversiteler arasında 5’inci sırada

Hitit Üniversitesi, 2024 yılı Türkiye değerlendirmesinde ilk sıraları İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Erciyes gibi sayılı üniversitelerin aldığı GreenMetric Sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 5’inci sırada yer aldı.

“Sıfır Atık projesiyle 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite yönetimi olarak attıkları her adımda çevreye duyarlılık gösterdiklerini belirterek, sürdürülebilirlik çerçevesinde çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Hitit Üniversitesinin, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda örnek yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Öztürk, üniversite bünyesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesiyle 73 ton atık geri dönüşüme kazandırılarak 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalmasının sağlandığını kaydetti.

Rektör Öztürk, kaynakları korumak ve temiz çevre bilincini aşılamak amacıyla başlatılan sıfır atık yönetiminde 23 ton tehlikeli atık, 50 ton ise geri dönüştürülebilir atığın toplandığını söyleyerek, “Hayata geçirilen uygulama ile 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalması sağlanırken, 80 ton akaryakıt tasarrufu elde edildi. Yapılan çalışmalarla 30 yıllık bin adet ağacın ise kesilmesinin önüne geçildi. Yapılan çalışmalarla tehlikeli atıkların usulüne uygun bir şekilde bertarafını sağlıyor, geri dönüşümlü atıkları da yerinde ayrıştırarak ilgili birimlere gönderimini sağlıyoruz. Yeni altyapı ve üst yapı yatırımlarında da çevre faktörünü özellikle dikkate alıyoruz. Çevreye duyarlı üniversite olma yolunda gerçekleştiren uygulamalara katkısı bulunan ve duyarlılık gösteren akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.