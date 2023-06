Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun açılışına katıldı. Damcı, sempozyumda yaptığı konuşmada, Hisarlı Ahmet’in bu kadim şehrin kültür ve sanat başkenti olarak anılmasını borçlu olunan şahsiyetlerden birisi olduğunu ifade etti.

Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Hisarlı Ahmet, kültür ve sanat şehri diyebileceğimiz memleketimizin gerek ulusal anlamda gerekse uluslararası anlamda çalışmalar, araştırmalar yapan, yabancılar nezdinde tanıtımına en fazla katkı sağlayan değerlerimizin başında gelmektedir. Bu kadim şehrin, kültür ve sanat başkenti olarak anılmasını borçlu olduğumuz şahsiyetlerden birisidir. Henüz cumhuriyetin ilan edilmediği dönemlerde çocuk yaşlarda merak saldığı bağlama sanatını ve halk müziğini okuma yazma bile bilmediği dönemlerde öğrenebilecek kadar zeki ve yetenekli olduğunu görüyoruz. Her ne kadar babasının yanında küçük yaşlardan itibaren kavakçılıktan kahvehaneciliğe kadar farklı işlerle uğraşmakla birlikte onu Hisarlı Ahmet yapan bu sanatın çok değerli ustalarından birisi olabilmeyi başarabilmiş bir değerimizdir. Hacca gittikten sonra artık bu işlerden elini eteğini çek diyen çevresine ben sazımla Allah’a sizden daha yakınım diyebilecek kadar sanatına aşık bir gönül adamı da olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz ki rahmetlinin sazına, sözüne ve memleketimize kattıklarına dair söylenebilecek çok şeyimiz vardır. Bunu sempozyum boyunca birçok değerli hocamızdan, sanatçımızdan dinleme imkânımız olacaktır. Bu noktada yıllardır karşılaştıkları her türlü maddi ve manevi güçlüklere rağmen bu geleneği yaşatma adına büyük fedakârlıklarda bulunan Kütahya’mızın güzide kuruluşu Güzel Sanatlar Derneğimizin değerli başkanı ve yönetimine, Prof. Dr. Uğur Türkmen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği Hisarlı Ahmet Ses Yarışması’nın geleneksel hale getirilerek her yıl düzenleneceğini belirten Başkan Vekili Damcı, “Bizler Kütahya Belediyesi olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da düzenlenen etkinliklere elimizden geldiği kadar her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2023 yılındaki Kültür Sanat Sezonumuzu Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Sezonu ilan ettik. Bu yıl İtalya’nın Floransa kentinde uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi düşünüyoruz. Türkiye’den ve İtalya’dan akademisyenler olacak. Ayrıca geçen yıl 2022 yılında başlattığımız Hisarlı Ahmet Ses Yarışması da bu yıl da devam edecek. Her yıl geleneksel olarak sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.