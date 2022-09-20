Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde oluşturulan Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi faaliyete geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde oluşturulan Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi faaliyete geçirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun himaye ve destekleri; TOBB’un ve Milli Eğitim Bakanlığının paydaşlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası’nın öncülüğünde kurulan bir atölye. Çikolata sanayinin en önemli girdisi olan fındık üretiminin de yapıldığı ilimizde, Trabzon’un tescillenmiş özel markasıyla böyle bir atölyenin kurulmasının ayrı bir katma değer yaratacağına inanıyoruz. Buradaki gençlerimiz bir taraftan çikolata ile ilgili Arge çalışması yaparken, hem kendilerini yetiştirmiş olacak, hem de aldıkları eğitimin sonunda meslek sahibi olacaklar” dedi.

Uzunsokak Tabakhane girişinde faaliyete başlayan Hisariçi Çikolatacısında ayrıca sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği kafe bölümü de bulunuyor.