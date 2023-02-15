Hisarcık ilçesi ve köylerinden toplanan yakacak odunlar 2 tırla deprem bölgesine gönderildi.

Hisarcık ilçesi ve köylerinden toplanan yakacak odunlar 2 tırla deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakamlık ile belediye tarafından yürütülen deprem bölgesine yardım kampanyasına vatandaşların desteği sürüyor. Kampanya çerçevesinde ilçe merkezi ve köylerden muhtarlar tarafından toplanan yakacak odunlar tırlara yüklendi.

Yakacak odun yüklü 2 tır Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun’un katılımıyla İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan dua sonrası deprem bölgesine uğurlandı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, deprem bölgesine yardım kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.