Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında Şehitler Ortaokulu şampiyon oldu.

Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında Şehitler Ortaokulu şampiyon oldu.

Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda Şehitler Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu takımları arasında oynanan ve hayli çekişmeli geçen final maçında rakibini 2-1 yenen Şehitler ortaokulu takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Atatürk İlkokulunu 2-0 yenen Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulu takımı üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupaları Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar tarafından verildi.