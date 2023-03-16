Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen İlkokullar arası zeka oyunları turnuvasında Atatürk ilkokulundan 4 öğrenci birinci oldu.

Dereköy Şehit Fatih Seven İlk/Orta Okulunda düzenlenen ilkokullar arası zeka oyunları turnuvasına Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Karbasan İlkokulu, Kutluhallar İlkokulu ve Dereköy Şehit Fatih Seven ilkokulları katıldı. Turnuva sonunda Mangala oyununda Atatürk İlkokulundan Hatice Işık, Equilibrio oyununda Ayşe Çelebi, Küre oyununda Toprak Ege Coşkuner ve Qbitz oyununda Zeliha Özdemir birinci oldu.

5 oyun üzerinden düzenlenen zeka oyunları turnuvasında birinci olan 4 öğrencinin büyük bir başarıya imza atarak Mayıs ayı içerisinde Kütahya’da yapılacak olan il turnuvasına gitmeye hak kazandığını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, dereceye giren öğrencileri ve zeka oyunları öğretmeni İbrahim Güleç’i tebrik etti.

Zeka oyunları öğretmeni İbrahim Güleç, zeka oyunları sayesinde çocukların planlı hareket etmenin önemini kavradığını, doğru, çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirdiklerini, kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımalarına imkan sağlandığını ifade etti.