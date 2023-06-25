Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kurban satış alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Kurban satış alanlarındaki denetimlerde Veteriner Hekim tarafından kurbanlık hayvanların sağlıklı olup olmadıkları, yaşını doldurup, doldurmadığı, dişi kurbanlıkların ise gebe olup olmadıkları kontrol edildi.

Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla Belediyenin gerekli önlemleri aldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Kurban bayramı dolayısıyla belirlediğimiz kurban satış alanlarında zabıta ekipleri ile Veteriner Hekim tarafından denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için zabıta ekiplerimiz gece gündüz görev başındadır” dedi.