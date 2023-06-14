Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi binasındaki yıl sonu karma serginin açılışını Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen birlikte yaptı.

Karma sergide okullarda yaz etkinliklerinde yapılan pastel boya ve kara kalem resimler, çocuk eğitimi ve gelişimi kurslarında yapılan ürünler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca devam eden 3 boyutlu şekillendirme kursunda yapılan resimler ile giyim kursunda dikilen bluz, çocuk elbisesi, tişört ve çocuk pantolonları sergilendi.