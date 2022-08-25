Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Yaz Kur’an Kursu hatim programı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Yaz Kur’an Kursu hatim programı gerçekleştirildi.

Köy camiinde düzenlenen programda öğrenciler Kur’an Kerim, dua, sure, ilahi ve şiirler okudu. Öğrenciler aynı zamanda yatsı namazında hem imamlık, hem de müezzinlik yaptılar.

Programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol, “ Öğrenciler okudukları Kur’an-ı Kerim’i anlamak için mutlaka meallerini de okumaları gerekir. Kur’an’ da bulunan Müslümanların taşıması gereken özellik ve sıfatları öğrenerek hayatında uygulamalıdır. Peygamber Efendimizin sünnetine de uyarak Allah’ın sevgisini kazanmalıdır. Sadece yaz kursunda değil, hayatı boyunca kişi iman, ibadet, güzel ahlak, yalan konuşmamak, güvenilir olmak, yardımsever olmak, komşuya akrabaya iyi davranmak gibi hususları hayatımızın her anında uygulamamız gerekir” dedi.

Kursta görev yapan İmam Hatipler Ahmet Deniz ve Hakkı Göktepe’ye göstermiş olduğu büyük emeklerden dolayı teşekkür eden Müftü Akyol,” Ayrıca velilerimize çocuklarını Yaz Kur’an Kursuna gönderdikleri için tebrik ediyorum. Bu gibi programların devam etmesini Rabbim nasip eylesin, nesillerimizi İslam ahlakıyla ahlaklandırsın, bu güzel programları her zaman yapmayı Rabbim aziz milletimize nasip eylesin” diye konuştu.