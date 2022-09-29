Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla eş zamanlı “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla eş zamanlı “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışması Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidinde yapıldı. Etkinliğe Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrencilere trafik polisi tarafından yaya geçitlerinden geçişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile güvenli trafik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Kaymakam İsmail Tosun, “Elimizde Bayraklarla 29 Eylül’de yaya geçitlerinde buluşuyoruz” ve Hayata Saygı Duruşu” yazılı afiş bulunan öğrencilere birlikte yaya geçidinden karşıya geçti.