Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, okul geçidi ve güzergahlardaki kavşaklarda yaya çizgileri boyama çalışması başlatıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, okul geçidi ve güzergahlardaki kavşaklarda yaya çizgileri boyama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda, başta okul önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler olmak üzere, yaya geçitlerinin boyalarını yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Başkan Çalışkan,” Trafikte kırmızı çizgimiz önce yaya güvenliği. İlçemizde zaman içerisinde belirginliğini kaybeden ve silikleşen yaya geçidi çizgilerini yenilemek amacıyla başlattığımız çalışmalar çerçevesinde mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda sarı-beyaz renkte yol çizgi boyası ile yeni çizgiler çizilmektedir. Yapılan çalışma ile trafikte, özellikle okul önlerinde yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerini daha görünür hale getirerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesini ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz” dedi.