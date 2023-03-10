Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde İlçe Müftülüğünce yatsı namazı buluşması ve kahvehane sohbeti gerçekleştirildi.

Kızılçukur Köyü İmamı Halil İbrahim Tok’un teşvikleri ile köy muhtarı ve halkın katılımıyla Kızılçukur köyünde yapılan yatsı namazı buluşması ve kahvehane sohbeti programında manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı yatsı namazı sonunda dua yaptı. Kahvehane sohbetinde ise İlçe müftüsü Sebahattin Akyol, Müslüman‘da bulunması gereken vasıfları anlattı.

Müftü Akyol, “ Bu mübarek günlerde Allah’ın emirlerini ve Müslümanlar ’da bulunması gereken vasıfları öğrenerek hayatımızda uyguladığımız takdirde hem dünya, hem ahirette huzura erişir ve böylelikle Allah’ın rızasını kazanırız” dedi.