Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sonunda, ilçe genelinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları, satranç yarışması, resim yarışması ve tören alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Ödüller, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Demir ve İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun tarafından verildi.