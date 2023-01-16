Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, ayaklarında ve gözünde yaralar bulunan kediye pansuman ve sıvı tedavisi uygulandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

82. Yıl Mahallesi civarında köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen yaralı ve bitkin haldeki kedi, tedavi amacıyla belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

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