Hisarcık Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından cadde, sokak, refüj, yol ve kaldırım kenarlarında uzayan yabani otların temizliğine başladı.

İlçede yoğun yağışlar sonrası havaların ısınması ile birlikte kaldırım ve yol kenarlarında hızla büyüyen yabani otların ulaşım için sorun teşkil ettiğini ve görüntü kirliliği oluşturduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Özellikle ilçe girişlerindeki cadde ve bulvarların orta refüjleri, kaldırım ile yol kenarlarında boyları uzayan yabani otlar kötü bir görüntü oluşturuyordu. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak amacıyla temizlik işleri ekiplerimiz uzayan yabani otları ot biçme makineleri ile biçerek temizleme çalışmalarına başladı. İlçemizin çehresini güzelleştirmek, sağlıklı, temiz bir görünüme sahip olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz ” dedi.