Hisarcık Belediyesince üst yapı çalışmaları çerçevesinde Yenidoğan Mahallesindeki ana arterlere parke taşı ve beton bordür döşeme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Hisarcık Belediyesince üst yapı çalışmaları çerçevesinde Yenidoğan Mahallesindeki ana arterlere parke taşı ve beton bordür döşeme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Daha yaşanabilir bir Hisarcık için gece gündüz çalıştıklarını belirten Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemizde üst yapı çalışmaları çerçevesinde Yenidoğan Mahallemizde belediye ekiplerimizce yoğun şekilde sürdürülen ana arterlere parke taşı ve beton bordür döşeme çalışmaları kısa bir süre içinde tamamlanacaktır. Üstün çaba ve gayretlerinden dolayı belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde üst yapı çalışmaları çerçevesinde cadde, sokak ve kaldırımlara yaklaşık 40 bin metrekare beton parke taşı, 10 bin metre beton bordür döşenecek, ayrıca önümüzdeki günlerde ilçe merkezindeki yaklaşık 9 kilometre yola sıcak asfalt atılacaktır” dedi.