Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde üniversiteye hazırlık çalışmalarında başarılı olan öğrenciye akademik başarı ödülü verildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde üniversiteye hazırlık çalışmalarında başarılı olan öğrenciye akademik başarı ödülü verildi.

12. sınıf öğrencilerinin sınav grubu olarak adlandırıldığını ve üniversiteye hazırlanma konusunda azimle çalıştıklarına dikkat çeken Okul Müdürü İsmail Aydın, “ Her ders onlar için başarıya doğru gidilen bir basamak görevi görürken, her kazanım değerlendirme sınavı da bu durumu somut olarak ortaya koyan bir gösterge olmaktadır. Başarılı çalışmaların teşvik edilmesi, başarının görülmesine, gösterilmesine ve başarılı öğrenci sayısının artmasına imkan tanımaktadır. Bu çerçevede üniversiteye hazırlık çalışmalarında başarılı olan İsmail Aydoğan isimli öğrencimize akademik başarı ödülü verdik. Bu başarının altında emeği olan Sınıf Rehber Öğretmeni Raziye Kocalar’a, Danışman Öğretmeni Recai Baran’a ve tüm öğretmenlerine teşekkür ediyoruz” dedi.